Полиция провела операцию в Нардаране, есть задержанные

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции провели операцию в поселке Нардаран.

Как сообщает Report, в доме Акифа Нуриева, проживающего на улице Абшерон поселка Нардаран, обнаружено и изъято 5 патронов, 39 полных патронов для охотничьего ружья, 8 пустых патронов, 9 приспособлений для наполнения патронов, 3 полусрезанных патрона для охотничьего ружья, 2 коробки пороха, 1 коробка зажигательных пистонов и 1 карманный нож.

А.Нуриев задержан.

Расследование по факту продолжается.