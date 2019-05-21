Полиция начала расследование по факту избиения певца Керима Аббасова

Управление полиции города Баку прокомментировало сообщения об избиении певца Керима Аббасова.

Пресс-секретарь управления, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Report, что следственный отдел Бинагадинского РУП расследует это дело. Эльвин Рамазанов, который якобы избил К.Аббасова, был вызван в управление и допрошен.

Э.Гаджиев добавил, что Э.Рамазанов не является сотрудником полиции: "Информация о том, что он является сотрудником полиции, не соответствует действительности".

По факту ведется расследование.