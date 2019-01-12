Полиция изъяла из незаконного оборота более 25 кг наркотиков

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики продолжаются решительные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате проведенных в данном направлении оперативно-розыскных мероприятий, 11 января из оборота были извлечены различные наркотические средства общим весом 25 кг.

Так, в результате проведенных сотрудниками 18-го отдела полиции Наримановского РУП на основе полученной информации оперативных мероприятий, у задержанного жителя Баку, ранее судимого Ядигара Новрузова было изъято 16,1 кг марихуаны.

Оперативными мероприятиями сотрудники Абшеронского РУП в доме жителя поселка Сарай, ранее судимого Рафаэля Бабаева изъяли 7 кг 23,5 гр опиума, у жителя города Баку, ранее судимого Ильгара Ахмедова – 1 кг 15,2 гр гашиша, сотрудники Бейлаганского РОП у жителей района Валеха Алышова изъяли 620 гр, Ализамина Мамишова – 405 гр марихуаны, сотрудники Гаджигабульского РОП изъяли у жителя села Губалыбалоглан Исмета Исмайлова 1,427 гр героина и 480 гр марихуаны.

Задержанные были переданы следствию вместе с вещественными доказательствами.

По фактам по соответствующим статьям УК возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.