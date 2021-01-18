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Полиция Джебраила задержала братьев-наркоторговцев

Полиция Джебраила задержала братьев-наркоторговцев По факту ведется расследование
Происшествия
18 января 2021 г. 10:23
Полиция Джебраила задержала братьев-наркоторговцев
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В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, были задержаны два брата-жителя Баку, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В автомобиле, в котором они находились, было обнаружено более 4 кг. наркотических средств.

Как сообщили Муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского РОП на основании поступившей информации, были задержаны жители поселка Баладжары Бинагадинского района братья Эльнур и Азим Мобалыевы в автомобиле марки Opel, которым управлял последний.

В ходе осмотра автомобиля в багажнике было обнаружено и изъято 3 полиэтиленовых пакета с героином общим весом 4 кг. 100 гр.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl polisi narkotacir qardaşları saxladı

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