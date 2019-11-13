Полиция Баку: В связи с распространенным в соцсетях видео ведется расследование

"Нам известно о размещенном в социальных сетях видеоролике, в соответствующем районном управлении полиции ведется расследование".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, по итогам расследования действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, что в Баку в ночные часы два человека перекрыли дорогу, что вызвало проблемы в движении автомобилей. Они также напали на проходившую рядом женщину. Спустя какое-то время с помощью окружающих удалось обезвредить этих людей.