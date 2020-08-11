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Полиция Баку проводит рейды

Полиция Баку проводит рейды Лицам, не соблюдающим социальную дистанцию, не использующим средства индивидуальной защиты дыхательных путей (маски) разъясняются действующие санитарно-эпидемиологические требования
Происшествия
11 августа 2020 г. 15:12
Полиция Баку проводит рейды

С целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск проводят в столице контрольно-профилактические рейды на объектах, деятельность которых разрешена, общественном транспорте и местах скопления людей.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, сотрудники полиции и группы наряда Внутренних войск проводят в торговых объектах по продаже непродовольственных товаров и объектах, оказывающих населению бытовые услуги (за исключением крупных торговых центров), на улицах и проспектах профилактические беседы в связи с исполнением последнего решения и указаний Оперативного штаба при Кабинете министров, соблюдением карантинного режима, информируют об угрозе пандемии, путях защиты от нее.

Лицам, не соблюдающим социальную дистанцию, не использующим средства индивидуальной защиты дыхательных путей (маски) разъясняются действующие санитарно-эпидемиологические требования. Доводится до внимания, что каждый участник движения должен строго соблюдать действующие правила, санитарно-эпидемиологические правила и требования по защите себя, своих близких и других лиц, исходя из социальной ответственности.

В отношении лиц, не следующих методическим указаниям по профилактике коронавируса, утвержденным постановлением Кабинета министров, принимаются административные меры.

Контрольно-профилактические мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı polisi daha bir reyd keçirdi

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