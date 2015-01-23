Полицейскому в Фергюсоне не будут предъявлять обвинений

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ США не будут предъявлять обвинения в нарушении гражданских прав полицейскому из Миссури, застрелившему безоружного чернокожего мужчину, сообщают американские СМИ.

Как сообщили газете "New York Times" в департаменте юстиции, расследование по этому дело завершено.

Офицер Даррен Уилсон застрелил 18-летнего Майкла Брауна, подозреваемого в ограблении магазина, в августе, после чего в стране началась волна протестов, имевших расовую окраску. Их участники утверждали, что убийство Брауна было совершено на расовой почве. Полиция в свою очередь настаивала, что Уилсон открыл огонь после того, как подозреваемый бросился на него.

Отдельное расследование о предполагаемой дискриминационной политике со стороны полицейского департамента Фергюсона остается открытым.

В прошлом году суд присяжных решил не выдвигать уголовного обвинения против Уилсона, что снова спровоцировало протесты, передает Report со ссылкой на Би-би-си.