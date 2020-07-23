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Полицейские провели рейд в Национальном приморском парке

Полицейские провели рейд в Национальном приморском парке Сотрудники Сабаильского районного управления полиции провели в Национальном приморском парке рейд в целях регулирования передвижения велосипедистов
Происшествия
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23 июля 2020 г. 18:10
Полицейские провели рейд в Национальном приморском парке

Сотрудники Сабаильского районного управления полиции провели в Национальном приморском парке рейд в целях регулирования передвижения велосипедистов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что с лицами, не соблюдающими правила, несмотря на наличие соответствующих мест для движения велосипедов, были проведены профилактические беседы, даны рекомендации.

Было отмечено, что на территории Национального приморского парка, где отдыхает население, нанесены знаки, регулирующие движение велосипедов, и каждый велосипедист должен соблюдать соответствующие правила. 

В связи с этим, за исключением центральных частей Национального приморского парка, на “Новом бульваре” и “Баиловском бульваре” выделены специальные полосы, по которым разрешается движение велосипедов. Велосипедистам рекомендуется соблюдать действующие на территории правила и уважать права других лиц.

В ходе рейдов в отношении не соблюдающих правила лиц были приняты соответствующие меры, составлены протоколы.

В Национальном приморском парке продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Polis Dənizkənarı Milli Parkda velosipedçilərə qarşı reyd keçirib
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