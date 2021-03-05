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Полицейские обнаружили боеприпасы в Шуше

Полицейские обнаружили боеприпасы в Шуше Продолжаются мероприятия по выявлению брошенного разгромленной армянской армией оружия и боеприпасов при бегстве
Происшествия
5 марта 2021 г. 14:23
Полицейские обнаружили боеприпасы в Шуше
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На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны территорий Азербайджана продолжаются мероприятия по выявлению брошенного разгромленной армянской армией оружия и боеприпасов при бегстве.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шушинского районного отдела полиции совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды на служебной территории с целью выявления и обезвреживания непригодных для использования взрывчатых веществ, боеприпасов.

В ходе очередного такого рейда сотрудниками Шушинского РОП были обнаружены и изъяты 1 винтовка, 6 различных видов гранат, 13 гранатометов и минометных снарядов, 5 500 патронов калибра 7,62, 13 ящиков с пулями для пулеметов и автоматического оружия и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке Weapons abandoned by Armenians during Patriotic War found in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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