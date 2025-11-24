Полицейские изъяли в Сумгайыте 28 кг наркотиков
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 17:28
В Сумгайыте предотвращена реализация более 28 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.
Об этом Report сообщили в МВД.
В ходе проведенной сотрудниками полиции операции задержаны ранее судимый 34-летний Туран Ахмедзаде и его 25-летний знакомый Орхан Абдуллаев. У них было изъято 28 кг 200 г марихуаны. Задержанные признались, что приобрели наркотики с целью дальнейшей продажи.
По факту возбуждено уголовное дело.
