    Полицейские изъяли в Сумгайыте 28 кг наркотиков

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 17:28
    Полицейские изъяли в Сумгайыте 28 кг наркотиков

    В Сумгайыте предотвращена реализация более 28 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    В ходе проведенной сотрудниками полиции операции задержаны ранее судимый 34-летний Туран Ахмедзаде и его 25-летний знакомый Орхан Абдуллаев. У них было изъято 28 кг 200 г марихуаны. Задержанные признались, что приобрели наркотики с целью дальнейшей продажи.

    По факту возбуждено уголовное дело.

