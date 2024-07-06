Погранслужба Азербайджана предотвратила попытку контрабанды наркотиков из Ирана

Предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, 3 июля в 23:27 на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана двое человек предприняли попытку нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

Проигнорировавшие требования пограничников остановиться нарушители были задержаны после того, как сотрудники ГПС открыли предупредительный огонь.

"В ходе расследования было установлено, что задержанные - Тарывердиев Анар Рафаил оглу и Джарчыев Сервер Мехман оглу являются жителями Газахского района. В ходе досмотра при них было обнаружено 15 кг марихуаны и 25 гр опиума", - говорится в сообщении.