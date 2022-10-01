Пограничники Азербайджана в сентябре задержали 30 человек с поддельными документами

В сентябре в рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 30 человек при попытке пересечения государственной границы Азербайджана с поддельными паспортами, шенгенскими визами и дата-штампами.

В сентябре в рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 30 человек при попытке пересечения государственной границы Азербайджана с поддельными паспортами, шенгенскими визами и дата-штампами.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

В прошлом месяце за нарушение государственной границы задержаны 55 человек, из них 34 - граждане Азербайджана, 3 - Непала, 2 - Таджикистана, 1 - Палестины, 1 - Пакистана, 2 - Ирана, 2 - Пакистана, 5 - Афганистана, 1 - Сирии и 4 - Шри-Ланки.



Кроме того, 678 человек задержаны за нарушение правил пограничного режима, в отношении задержанных приняты надлежащие меры.