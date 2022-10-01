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Пограничники Азербайджана в сентябре задержали 30 человек с поддельными документами

Пограничники Азербайджана в сентябре задержали 30 человек с поддельными документами В сентябре в рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 30 человек при попытке пересечения государственной границы Азербайджана с поддельными паспортами, шенгенскими визами и дата-штампами.
Происшествия
1 октября 2022 г. 11:17
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали 30 человек с поддельными документами

В сентябре в рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 30 человек при попытке пересечения государственной границы Азербайджана с поддельными паспортами, шенгенскими визами и дата-штампами.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

В прошлом месяце за нарушение государственной границы задержаны 55 человек, из них 34 - граждане Азербайджана, 3 - Непала, 2 - Таджикистана, 1 - Палестины, 1 - Пакистана, 2 - Ирана, 2 - Пакистана, 5 - Афганистана, 1 - Сирии и 4 - Шри-Ланки.

Кроме того, 678 человек задержаны за нарушение правил пограничного режима, в отношении задержанных приняты надлежащие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədini ötən ay saxta sənədlərlə keçməyə cəhd göstərən 30 nəfər saxlanılıb

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