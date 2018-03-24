Погибшие в Гейгеле в результате аварии граждане Молдовы оказались братьями

Гейгель. 24 марта. REPORT.AZ/ Установлены личности обоих иностранных граждан, погибших вечером 20 марта в результате ДТП на трассе Баку-Газах.

Как передает Западное бюро Report, авария произошла на части трассы, пролегающей через территорию села Гаджимелик Гейгельского района.

В результате столкновения автомобиля с болгарским государственным регистрационным номером марки "BMW" с железным ограждением погибли два брата граждане Молдавии - Джодреан Иван и Джодреан Василе.

Один из них - водитель И.Джодреан скончался на месте происшествия, другой В.Джодреан в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.