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    Погибшие в Гейгеле в результате аварии граждане Молдовы оказались братьями

    Один из них скончался на месте происшествия, другой - в больнице

    Гейгель. 24 марта. REPORT.AZ/ Установлены личности обоих иностранных граждан, погибших вечером 20 марта в результате ДТП на трассе Баку-Газах.

    Как передает Западное бюро Report, авария произошла на части трассы, пролегающей через территорию села Гаджимелик Гейгельского района.

    В результате столкновения автомобиля с болгарским государственным регистрационным номером марки "BMW" с железным ограждением погибли два брата граждане Молдавии - Джодреан Иван и Джодреан Василе.

    Один из них - водитель И.Джодреан скончался на месте происшествия, другой В.Джодреан в больнице.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование. 

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