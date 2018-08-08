Подробности пожара в Билясуварской центральной районной больнице - ОБНОВЛЕНО

Билясувар. 8 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности пожара в Билясуварской центральной районной больнице.

Как сообщает муганское бюро Report, возгорание произошло в ночь с 7 на 8 августа, около 2 часов в рентгеновском кабинете больницы.

Помещение площадью 36 кв. метров и оборудование сгорели.

По словам очевидцев, пламя было сильным. Пожарным МЧС удалось предотвратить распространение огня и потушить пламя. Во время происшествия сотрудники больницы и больные были эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет.

Расследование по факту продолжается.

*** 09:40

Билясувар. 8 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварской центральной районной больнице произошел пожар.

Как сообщает муганское бюро Report, случай был зарегистрирован минувшей ночью.

По предварительным данным, одна из комнат сгорела. Причины пожара пока неизвестны, огонь был потушен.

По факту ведется расследование.