Подозреваемый в убийстве пауэрлифтера уроженец Азербайджана сдался ФСБ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, добровольно сдался властям, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Уточняется, что А. Аллахверанов, в отношении которого суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
По информации пресс-службы регионального УФСБ, в настоящее время обвиняемый дает показания следователям.
Напомним, что утром 20 августа чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит в ходе драки у кафе в Хабаровске. В результате драки спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - 25-летний уроженец Амурска Анар Аллахверанов - скрылся сразу после произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений", согласно которой уроженцу Азербайджана грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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