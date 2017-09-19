Подозреваемый в убийстве пауэрлифтера уроженец Азербайджана сдался ФСБ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, добровольно сдался властям, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Уточняется, что А. Аллахверанов, в отношении которого суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

По информации пресс-службы регионального УФСБ, в настоящее время обвиняемый дает показания следователям.

Напомним, что утром 20 августа чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит в ходе драки у кафе в Хабаровске. В результате драки спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - 25-летний уроженец Амурска Анар Аллахверанов - скрылся сразу после произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений", согласно которой уроженцу Азербайджана грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.