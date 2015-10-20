​Подан иск против Amrahbank

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Uni-İnfoHolding подало в суд против Открытого акционерного общества (ОАО) Amrahbank.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло требование о ликвидации гарантийного контракта и письма о реализации данного контракта.

Бакинский административно-экономический суд №2 не удовлетворил иск.

Недовольный решением суда Uni-İnfoHolding подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается Бакинским апелляционным судом.

Отметим, что Amrahbank осуществляет деятельность с 1993 года.