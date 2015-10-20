​Подан иск против Amrahbank

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Uni-İnfoHolding подало в суд против Открытого акционерного общества (ОАО) Amrahbank.
Как сообщает Report, ООО выдвинуло требование о ликвидации гарантийного контракта и письма о реализации данного контракта.
Бакинский административно-экономический суд №2 не удовлетворил иск.
Недовольный решением суда Uni-İnfoHolding подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается Бакинским апелляционным судом.
Отметим, что Amrahbank осуществляет деятельность с 1993 года.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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