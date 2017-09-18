По факту убийства азербайджанца в Москве возбуждено уголовное дело

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По факту убийства на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело.

Как передает Report, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК РФ (Убийство).

Жертвой стал гражданин Азербайджана. Мужчина получил несколько пуль, одна из которых попала в голову.

Убийство произошло недалеко от жилых домов по Харьковскому проезду. По информации убийство носит характер заказного.

Следствие устанавливает причастных к этому преступлению.