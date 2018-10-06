По факту столкновения в Бина автобуса с поездом арестованы 2 человека - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По факту тяжелого ДТП в Бина, в результате которого столкнулись автобус с поездом, арестованы 2 человека.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

В сообщении отмечается, что 1 октября в 14:30 в поселке Бина Хазарского района Баку на охраняемом переезде следующий по маршруту №160 пассажирский автобус "Daewoo" ООО "Айшен Лтд." с государственным номером 10-TG-106, управляемый Ширалиевым Алиханом Алибала оглу, врезался в грузовой поезд. В результате погибли Дадашзаде Юсиф Таир оглу 2006 г.р. и Алиев Шакир Панах оглу 1962 г.р., 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Следственном отделе Управления полиции на железнодорожном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 263.3. (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности, повлекшее за собой смерти двух и более человек) УК.

Был проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза, судебно-наркологическая, а также судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий, взяты показания свидетелей и проведены необходимые следственные мероприятия.

Решением суда водитель автобуса А.Ширалиев арестован. Ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. К следствию в качестве подозреваемого также привлечен диспетчер ООО "Айшен Лтд." Фараджев Мубариз Керим оглу, выпустивший в рейс в день совершения ДТП водителя автобуса без прохождения соответствующего медобследования. Ему предъявлено обвинение по статье 265-1.3 УК Азербайджана. Решением суда он был арестован.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.