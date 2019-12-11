​По факту пожара в EuroHome возбуждено уголовное дело

По факту пожара на рынке стройматериалов EuroHome возбуждено уголовное дело.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник пресс-службы МЧС Азербайджана Гюльчин Мехтиева.

По ее словам, Оперативно-следственным управлением министерства создана оперативно-следственная группа и по статье 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по официальной информации МЧС, на рынке стройматериалов EuroHome, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар. Для тушения пожара на территорию было привлечено 29 единиц техники МЧС и 150 человек живой силы, из службы особо рискованного спасения - 16 единиц техники и 200 человек живой силы, из авиационного отряда - 3 вертолета и самолет-амфибия "БE-200ЧС", из войск гражданской обороны – 3 единицы техники и 53 человека живой силы.

Несколько человек были госпитализированы в результате инцидента.

По предварительным подсчетам, сгорели примерно 2 гектара территории от 5 гектаров территории рынка. Остальная часть рынка, примыкающие строения, в том числе жилые дома были спасены от пожара.

По предварительным версиям, пожар начался в электропроводке расположенного на рынке магазина по продаже кафеля и напольных покрытий.

Расследование продолжается.