По факту гибели женщины возле АГУНП возбуждено уголовное дело

Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, а также выполнили другие необходимые процессуальные действия

7 марта в районе 12 часов в Насиминскую районную прокуратуру города Баку поступила информация о том, что на улице Пушкина, 1 указанного района скончалась женщина.

Об этом Report сообщили в Насиминской районной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, а также выполнили другие необходимые процессуальные действия.

Предварительное расследование установило, что Нематова Шафаг Магеррам гызы 1987 г.р. проходила мимо основного корпуса Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), когда в результате сильного ветра на нее упала одна из железных табличек, временно установленных вокруг административного здания в целях безопасности, ввиду проведения ремонтных работ. В результате этого женщина скончалась.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

По делу продолжаются необходимые следственные действия.