Племянник депутата отпущен на свободу из зала суда

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Намика Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева вынесен приговор.

По приговору суда в отношении Н. Ахмедова была применена статья 70 (условное наказание) Уголовного кодекса, ему назначили условное наказание. Его отпустили на свободу из зала суда.

Отметим, что Н. Ахмедов обвинялся по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. Под предлогом устройства граждан на работу путем мошенничества он присвоил 30 тыс. манатов. В зале суда стало известно, что Н. Ахмедов компенсировал нанесенный ущерб.

Отметим, что Н. Ахмедов является племянником депутата Вахида Ахмедова и сыном Рафика Ахмедова. Ранее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям сестра Н. Ахмедова Нигяр Ахмедова была признана виновной в мошенничестве и приговорена к 8 годам лишения свободы.