Эксперт: Пиротехнические средства - большая угроза для здоровья людей и окружающей среды

Ежегодно перед праздниками в продаже можно встретить пиротехнические средства, фейерверки и другие взрывчатые вещества. Государственный таможенный комитет регулярно сообщает о предотвращении ввоза в страну подобных средств. Интересно, разрешено ли в стране использование пиротехнических средств? Опасны ли они для здоровья людей?

Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев сообщил Report, что причиной продажи пиротехнических средств является повышенный спрос на них перед праздниками: "Дельцы знают, что люди покупают их для развлечения, чтобы придать еще больше веселья празднику, и за счет этого хотят получить больше прибыли. Поэтому такие средства незаконно ввозятся в страну. В целом, законом запрещено использование пиротехнических средств в гражданских целях, их реализация, ввоз в страну".

Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев

"Законом запрещено использование пиротехнических средств в гражданских целях, их реализация, ввоз в страну".

По его словам, пиротехнические средства изготовлены из веществ, вредных для человеческого здоровья: "Эти средства создают большую угрозу и для окружающей среды. В первую очередь, из-за запрета на ввоз пиротехнических средств в страну никто не может быть уверен в их качестве. В составе такого средства количество взрывчатого вещества может превышать норму, в результате чего человек может обжечь лицо, руки и ноги. Самое худшее в том, что люди порой приобретают эти средства и хранят дома. Нужно учитывать, что имеющийся в составе пиротехнических средств порох может воспламениться от малейшей искры, даже от солнечных лучей".

Report направил в ГТК запрос в связи с данным вопросом, однако не получил комментария.