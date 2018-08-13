Певица Фадая Лачын дала показания в суде: Я 32 раза общалась по телефону с Годжа

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова певица Фадая Лачын дала показания.

Она отметила, что из обвиняемых лиц узнает только Агиля Наджафова: "Я получала приглашение на свадьбу брата Этибара Мамедова. Затем я участвовала на его дне рождения, где и познакомилась с ним. Он был поэтом, отправлял мне свои стихи. Так и возникли наши с ним отношения. Я ездила к нему, когда он был в заключении и мы с ним обсуждали стихи, песни. Когда я пришла в последний раз он попросил у меня ключ сказав, что ему нужно попасть в "ценную клетку". Я ему говорила, что моя сестра работает в Азербайджанских железных дорогах. Поэтому он и просил у меня ключ. Даже подумать не могла, что Этибар сбежит с поезда. Сначала я на несколько дней выключила телефон из-за ключа. Потом мне позвонил Агиль и я позвонила сестре. Ключ забрал Агиль у другого человека. После случилось известное. Меня вызвали в прокуратуру, и я сама туда явилась".

Ф.Лачын отметила, что во время этапирования она встречалась с "Годжа" в Лянкаране: "В тот же день я была на свадьбе в Лянкаране. Он мне позвонил и мы встретились. В последний раз мы с ним встречались на вокзале в Баку. Нам разрешил встречу начальник караула Джейхун Самедов. Я не верила в побег Этибара. О том, что он преступник я узнала только после нашего знакомства".

Затем, отвечая на вопрос адвокатов Ф.Лачын сообщила, что сама не видела тот самый ключ.

Певица сообщила, что в Бакинском следственном изоляторе они встречались с Этибаром трижды: "В Лянкаране я с разрешения встретилась с ним. Полиция создала нам условия, угостили чаем. Несколько минут мы пообщались с Этибаром.".

На суде выяснилось, что пока "Годжа" находился в заключении Ф.Лачын 32 раза общалась с ним по телефону.

По словам судьи, в основном звонки совершались ночью. Сама Ф.Лачын подтвердила факт.

Затем на суде были допрошены другие обвиняемые. Также на суде дал показания обвиняемый начальник караула Т.Поладханов, он продолжит давать показания на следующем заседании.

Очередное заседание суда назначено на 15 августа.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.