Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, инцидент зарегистрирован на 60-м километре трассы:

"Автомобиль марки BMW, принадлежащий певцу Аслану Гусейнову, попал в дорожную аварию. В результате водитель автомобиля Аслан Гусейнов скончался".

Мать А.Гусейнова скончалась в минувшем месяце. Тогда певец находился в Москве. А.Гусейнов приехал в Баку для участия в похоронах матери.