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Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
4 мая 2021 г. 15:03
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
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На трассе Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, инцидент зарегистрирован на 60-м километре трассы:

"Автомобиль марки BMW, принадлежащий певцу Аслану Гусейнову, попал в дорожную аварию. В результате водитель автомобиля Аслан Гусейнов скончался".

Мать А.Гусейнова скончалась в минувшем месяце. Тогда певец находился в Москве. А.Гусейнов приехал в Баку для участия в похоронах матери.

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Версия на азербайджанском языке Müğənni Aslan Hüseynov yol qəzasında ölüb - RƏSMİ AÇIQLAMA

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