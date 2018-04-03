Пешеход преградил дорогу автобусу BakuBus

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Между водителем принадлежащего ООО BakuBus автобуса и пешеходом возник конфликт.

Как сообщает Report, инцидент произошел с автобусом с государственным регистрационным номером 99-JX-277, двигающимся по маршруту №2.

По утверждению водителя Хагани Мамедгасанова, пешеход оскорбил его и преградил дорогу автобусу, чтобы остановить его. Х.Мамедгасанов обратился в связи с этим в полицию, прибывшие на место полицейские увели гражданина в отделение.

В результате был нарушен график движения автобуса, пассажиры были пересажены в другой автобус, двигающийся по данному маршруту.

Руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев сообщил Report, что они осведомлены о происшествии и расследуют его:

"Сегодня утром в 08:40 на остановке около станции метро "20 января" во время посадки и высадки граждан с принадлежащего ООО BakuBus автобуса с государственным регистрационным номером 99-JX-277, двигающимся по маршруту №2, один гражданин подошел с другой стороны дороги. Увидев, что посадка уже завершена, автобус уже выехал на проезжую часть, двери закрыты, а водитель не намерен останавливаться, он преградил автобусу дорогу, чтобы водитель открыл двери посреди дороги и впустил его. Водитель остановился и позвал находившихся на территории сотрудников полиции. После под контролем полиции движение автобуса было возобновлено. В целом, в движении автобуса возникла заминка в 7 минут".