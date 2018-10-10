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    Перцовый газ в бакинской школе - 9 учащихся отравились

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В средней школе № 76 поселка Говсаны Сураханского района города Баку учащиеся отравились перцовым газом.

    В заявлении Report пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров подтвердил информацию.

    Он отметил, что в связи с происшествием на место были направлены 4 бригады врачей Станции скорой медицинской помощи, 9 учеников школы доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра: "Дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние оценивается как стабильное".

    Как сообщили Report в полной средней школе № 76, 10 октября около 10:30 один из учеников 6 класса во время перемены со своим одноклассником (по соответствующим причинам имена учеников не называются) в коридоре школы выпустили слезоточивый газ: "Поскольку это происходило во время перемены, другие ученики попали под воздействие слезоточивого газа. Учащиеся были немедленно эвакуированы, им была оказана первая медицинская помощь".

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