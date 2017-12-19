Пассажиры такси связали руки, глаза и рот водителю и бросили его на обочине дороги

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие разбойное нападение на водителя такси.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Было сообщено, что 5 декабря пришедший в Исмаиллинское районное отделение полиции житель города Гянджи Махир Мамедов сообщил о совершении в его отношении разбойных действий.

Ранее в тот же день вечером в столичном Международном автовокзальном комплексе двое неизвестных, сев в качестве пассажиров в управляемый М. Мамедовым автомобиль марки Mercedes, сообщили, что едут в поселок Биладжары, а затем отправятся в Гянджу.

В поселке Биладжары они избили водителя, отняли у него 70 манатов и мобильный телефон, связав руки, глаза и рот водителю, привезли на автомобиле в Исмаиллинский район, и, бросив его на обочине дороги в селе Бизлан, сами продолжили путь на автомобиле М. Мамедова.

Самостоятельно развязав себе руки, М. Мамедов узнал у встречных граждан адрес полицейского участка и с пластмассовыми хомутами на руках явился в отделение полиции и сообщил о преступлении, которому подвергся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Были начаты неотложные оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции нашли автомобиль в тот же день на территории села Нуду Агсуинского района.

В ходе профессионально выполненных мероприятий было установлено, что подозреваемые в совершении преступления находятся в поселке Биладжары города Баку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Исмаиллинского РОП и Бинагадинского РУП, были задержаны и переданы следствию житель города Баку Ульви Халилов и житель Нефтчалинского района Умид Алиев.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.