Паломники протестуют против большого скопления людей на погранично-пропускном пункте в Астаре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал пробку при входе в Астаринский погранично-контрольный пропускной пункт.

Как сообщает Report, согласно заявлению пресс-службы комитета, начиная со вчерашнего дня в связи с паломничеством граждан в святые места на Астаринском таможенном управлении на границе с Ираном наблюдается скопление людей: "В целях его устранения Астаринское таможенное управление работает в усиленном режиме.

Так, за один последний день посредством Астаринского таможенного управления границу пересекли 49 автобусов, 40 легковых автомобилей, более 3700 пассажиров, что в 3 раза превышает потенциал пропускного пункта.

В настоящее время по сравнению со вчерашним днем плотность на пропускном пункте уменьшилась, в результате проведенных соответствующих мероприятий до конца дня пробка будет полностью устранена".

***13:16

Совершение паломничества "Арбаин" привело к большому скоплению людей на Астаринском погранично-контрольном пропускном пункте.

Как сообщает Report, прибывшие с вечера на пропускной пункт паломники вынуждены ждать в длинных очередях. Паломники сообщили, что при входе на пропускной пункт образовалась пробка.

"На данной территории нет никакой инфраструктуры для удовлетворения естественных и физических потребностей людей. В давках страдают пожилые люди, женщины, дети, больные", - сказал один из паломников.

Отметим, что Таможенное управление Астары работает с 9:00 утра до 20:00 вечера. Для того, чтобы занять очередь, паломники уже с вечера начинают собираться у пропускного пункта.