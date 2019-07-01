Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала ATEF Group

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана наложила штраф на ООО ATEF Group.

Как сообщает Report, группа компаний была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения. По одному протоколу компания оштрафована на 10 000 евро, по второму - на 5 250 евро, по двум другим протоколам сумма штрафа не называется.

Жалоба компании на решение Сураханского районного суда будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ATEF Group - это несколько предприятий по производству масляные трансформаторы, силовые трансформаторы, комплектные трансформаторы, подстанции, стабилизаторы и другое.