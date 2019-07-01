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Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала ATEF Group

Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала ATEF Group

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана наложила штраф на ООО ATEF Group.

Как сообщает Report, группа компаний была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения. По одному протоколу компания оштрафована на 10 000 евро, по второму - на 5 250 евро, по двум другим протоколам сумма штрафа не называется.

Жалоба компании на решение Сураханского районного суда будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ATEF Group - это несколько предприятий по производству масляные трансформаторы, силовые трансформаторы, комплектные трансформаторы, подстанции, стабилизаторы и другое.

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