Отравились трое юношей, приехавшие на отдых в Лянкяран из Масаллы - ФОТО

Лянкяран. 29 июля. REPORT.AZ/ Отравились трое юношей, приехавшие на отдых в Лянкяранский район из Масаллинского района.

Как сообщает южное бюро Report, происшествие зарегистрировано в поселке Нариманабад города Лиман Лянкяранского района.

Согласно информации, жители села Гасанли Масаллинского района Самир Гусейн оглу Аббасов 1988 г.р., Эльшен Адалят оглу Гусейнов 1986 г.р., Фарид Садреддин оглу Магеррамов 1988 г.р. приехали на пляж в Лянкяран. По дороге в одном из магазинов они купили колбасу. Именно после того как они съели данный мясной продукт, им стало не по себе и при помощи сотрудников дорожно-патрульной службы они с признаками пищевого отравления были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как сообщили Report в больнице, состояние одного из отравившихся оценивается как тяжелое, остальных - как средней тяжести.

В настоящее время их лечение продолжается в отделении инфекционных заболеваний Лянкяранской ЦРБ.

По факту ведется расследование.