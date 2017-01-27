Отложен суд над Шахином Султановым

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Насиминского районного суда отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего командующего ВМС министерства обороны, вице-адмирала Шахина Султанова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова будет продолжен 3 февраля.

Напомним, что государственный обвинитель попросил для Ш.Султанова наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Отметим, что по информации Республиканской военной прокуратуры, в ходе проверок в ВМС были выявлены правонарушения. В качестве обвиняемых были привлечены несколько человек, в том числе бывший командующий ВМС, вице-адмирал Ш.Султанов.

Ш.Султанов обвиняется по ст.ст. 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК. Недавно мера пресечения в виде ареста в отношении Ш.Султанова была заменена домашним арестом.