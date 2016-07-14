Отклонена апелляционная жалоба задержанного в связи с нардаранскими событиями

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Алекбера Гурбанова, задержанного в связи с событиями в Нардаране.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Джамала Рамазанова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба А.Гурбанова была отклонена. Приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого были убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия было изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым, в том числе А.Гурбанов.

А.Гурбанов обвиняется по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройствə) УК.

Приговором Сабунчинского районного суда А.Гурбанов был осужден на 2,5 года лишения свободы. Не согласившись с приговором, он подал апелляционную жалобу.