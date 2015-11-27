Отец погибшего в Нардаране полицейского: Да здравствует родина, государство - ФОТО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Да здравствует родина, наше государство".

Как сообщает Report, об этом заявил отец сотрудника полиции Вугара Насибова, погибшего 26 ноября при операции против радикальных экстремистов в поселке Нардаран, Эйюб Насибов.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены.

Несмотря на увеличение числа сторонников группировки на территории, где проводилась операция, сотрудники полиции до конца выполнили свои служебные обязанности, двое полицейских героически погибли.

В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым.

По факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для задержания и привлечения к ответственности всех участников преступления, а также лиц, помогающих преступной группировке.

Правоохранительные органы и органы спецслужб страны будут и впредь проводить мероприятия для своевременного предотвращения подобных событий, незамедлительного обезвреживания организованных преступных группировок и преступных сообществ.