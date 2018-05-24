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    Отделение Минздрава подало в суд на департамент Минналогов

    Суд удовлетворил иск

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ ООО "Сабаильское районное отделение станции дезинфекции г.Баку" министерства здравоохранения Азербайджана подало в суд на Департамент локальных налогов г.Баку при министерстве налогов.

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО потребовало стереть налоговые долги и проценты по ним как безнадежные долги.

    Суд удовлетворил иск.

    Недовольное решением министерство налогов подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил решение без изменений.

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