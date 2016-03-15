Освобождены трое мошенников, представившихся сотрудниками МНБ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Наримановском районном суде рассмотрено представление о замене меры пресечения в виде ареста домашним арестом в отношении Фархада Тагиева, Руслана Гаджиева и Турала Гасымова, являющихся членами группировки, которые путем мошенничества отобрала у жителя Баку 3 млн. 400 тыс. долларов.

Как сообщает Report, решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении этих лиц заменена домашним арестом, Ф.Тагиев, Р.Гаджиев и Т.Гасымов освобождены.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн. 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было доказано, что 1 мая в 23:00 жители города Баку Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и Турал Гасымов в поселке Гала Хазарского района преградили дорогу автомобилю потерпевшего, привели его в квартиру в Хатаинском районе и забрали из сейфа потерпевшего крупную сумму денег под предлогом расследования.

После этого члены преступной группировки незаконно удерживали этого гражданина в одном из объектов около станции метро "Улдуз", а после этого отправили в Москву якобы для того, чтобы уклониться от следствия. Деньги они поделили между собой, а затем покинули страну.

Уголовное дело, возбужденное на основании жалобы гражданина, было взято под контроль руководства, и в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий задержаны 6 членов преступной группировки.