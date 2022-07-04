Тело погибшего при оползне в Турции азербайджанского водителя отправлено на родину

Тело азербайджанского водителя Шахлара Керимова, погибшего во время оползня в турецком городе Артвин, отправлено в Азербайджан.

Тело азербайджанского водителя Шахлара Керимова, погибшего во время оползня в турецком городе Артвин, отправлено в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом завотделом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу написал в Facebook.

Отметим, что в результате оползня, произошедшего в приграничном с Грузией районе Турции на дороге Хопа-Кемальпаша в городе Артвин, погиб 1 человек, 2 получили ранения. Три грузовика оказались под камнями. Погибшим оказался водитель грузового автомобиля с государственным номерным знаком 99-HY-188 Шахлар Керимов.