О нас

Тело погибшего при оползне в Турции азербайджанского водителя отправлено на родину

Тело погибшего при оползне в Турции азербайджанского водителя отправлено на родину Тело азербайджанского водителя Шахлара Керимова, погибшего во время оползня в турецком городе Артвин, отправлено в Азербайджан.
Происшествия
4 июля 2022 г. 17:08
Тело погибшего при оползне в Турции азербайджанского водителя отправлено на родину

Тело азербайджанского водителя Шахлара Керимова, погибшего во время оползня в турецком городе Артвин, отправлено в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом завотделом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу написал в Facebook.

Отметим, что в результате оползня, произошедшего в приграничном с Грузией районе Турции на дороге Хопа-Кемальпаша в городе Артвин, погиб 1 человек, 2 получили ранения. Три грузовика оказались под камнями. Погибшим оказался водитель грузового автомобиля с государственным номерным знаком 99-HY-188 Шахлар Керимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə torpaq sürüşməsində ölən azərbaycanlı sürücünün nəşi Vətənə yola salınıb

Самое читаемое

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi