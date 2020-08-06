Оштрафованы желающие поехать из Баку в Лерик 26 родственников

Сотрудниками полиции задержан еще один водитель, нарушивший правила карантина и создавший условия для передвижения пассажиров из Баку в регионы

Сотрудниками полиции задержан еще один водитель, нарушивший правила карантина и создавший условия для передвижения пассажиров из Баку в регионы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных мероприятий дорожной полицией на особом карантинном посту на 65-м километре дороги Баку-Газах был задержан житель Баку Низами Аязов, который на своем пассажирском автобусе марки Skayner занимался этой незаконной деятельностью и пытался перевезти прописанных в столице пассажиров в Лерик.

Водитель сначала пытался избежать проезда через пост, проехав по полосе, предусмотренной для грузовых автомобилей, но был принудительно оставлен полицейскими на посту. При осмотре салона транспортного средства стало известно, что 40 родственников пытались выехать в Лерик в нарушение карантинных правил. 14 пассажиров автобуса были несовершеннолетними.

В отношении Фикрета Алиева, который в целях организации отдыха близким родственникам организовал поездку и заказал автобус, а также 25 пассажиров составлен административный протокол, они были оштрафованы.

Материалы, собранные в 11-м отделе полиции Гарадагского РПУ в отношении водителя Низами Аязова, отправлены в суд для принятия административного решения.

МВД еще раз предупреждает водителей, перевозящих пассажиров из регионов в столицу и в обратном направлении в нарушение карантинных правила, и требует от них соблюдать все правила, применяемые Оперативным штабом при Кабмине. В противном случае эти водители будут выявляться сотрудниками полиции и в отношении них будут приняты серьезные дисциплинарные меры.