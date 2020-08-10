Оштрафованы ехавшие на отдых в Габалу

В отношении нарушителей составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Сотрудниками Габалинского райотделения полиции выявлены лица, прибывшие в Габалу из Баку, а также других городов и районов республики, где действует строгий карантин.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, были выявлены нарушители в ходе рейдов, проведенных сотрудниками полиции в отелях, расположенных на территории района и домах, сдаваемых в аренду.

В отношении нарушителей составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.