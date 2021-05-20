Организаторы свадебного торжества в Шеки привлечены к ответственности

Сотрудники полиции предотвратили проведение в центре отдыха в селе Баш Лайысгы свадебной церемонии с участием около 100 гостей

В ходе проводимых сотрудниками Шекинского районного отдела полиции контрольно-профилактических мероприятий с целью проверки соблюдения правил особого карантинного режима, было установлено, что в одном из центров отдыха организовано свадебное торжество.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции предотвратили проведение в центре отдыха в селе Баш Лайысгы свадебной церемонии с участием около 100 гостей.

В отношении нарушивших особые карантинные правила владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов мероприятия и гостей составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях АР.