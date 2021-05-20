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Организаторы свадебного торжества в Шеки привлечены к ответственности

Организаторы свадебного торжества в Шеки привлечены к ответственности Сотрудники полиции предотвратили проведение в центре отдыха в селе Баш Лайысгы свадебной церемонии с участием около 100 гостей
Происшествия
20 мая 2021 г. 15:45
Организаторы свадебного торжества в Шеки привлечены к ответственности

В ходе проводимых сотрудниками Шекинского районного отдела полиции контрольно-профилактических мероприятий с целью проверки соблюдения правил особого карантинного режима, было установлено, что в одном из центров отдыха организовано свадебное торжество.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции предотвратили проведение в центре отдыха в селе Баш Лайысгы свадебной церемонии с участием около 100 гостей.

В отношении нарушивших особые карантинные правила владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов мероприятия и гостей составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə toy məclisi təşkil edənlər cərimələndi

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