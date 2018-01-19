Опубликована фотография совершившего попытку ограбления банка в Баку и задержавших его полицейских

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Все объекты и квартиры в любой форме собственности, принадлежащие юридическим и физическим лицам страны, надежно защищаются сотрудниками Главного охранного управления МВД.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, выше сказанное подтверждает задержание на месте преступления вооруженного преступника, который вчера пытался совершить налет на один из банков на территории Ясамальского района столицы и представлял угрозу для граждан.

Из Ясамальского филиала одного из банков, охраняемых сотрудниками Главного охранного управления МВД, в центральный охранный пункт поступил сигнал тревоги. Сотрудники управления оперативно отреагировали и выехали на место происшествия, грабитель, угрожающий ножом и требующий у казначея деньги, был обезоружен и задержан.

У задержанного изъят используемый при ограблении нож. Он был передан в 27-е отделение полиции Ясамальского РУП. Во время расследования в отделении было установлено, что грабителем был житель столицы Назим Мамедов.

Расследование и необходимые следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются.