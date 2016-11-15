Опубликован предварительный отчет о крушении азербайджанского Ан-12 в Афганистане

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о крушении в Афганистане азербайджанского грузового самолета Ан-12, в котором погибли 7 человек, а двое получили серьезные телесные повреждения.

Как передает Report, в отчете отмечается, что при движении по грунту самолет получил значительные повреждения, что привело к возникновению пожара, в результате большая часть конструкции самолета была уничтожена.

"Примерно за 260 метров до выходного торца ВПП, на приборной скорости 220 км/ч (максимально достигнутая скорость) зарегистрировано начало отклонения колонки штурвала "на себя". Отрыва самолета от ВПП не произошло. Пробежав всю длину ВПП, самолет на скорости в 220 км/ч выкатился на грунт", — говорится в отчете.

Также при выполнении карты контрольных проверок была дана команда командира воздушного судна (КВС) об установке винтов на упор. После этой команды было зарегистрировано небольшое увеличение значений измерителя крутящего момента (ИКМ) у первого и четвертого двигателей, а через 17 секунд — у второго двигателя, что косвенно свидетельствует об установке винтов первого, второго и четвертого двигателей на упор. "Признаков, которые бы свидетельствовали об установке на упор винта третьего двигателя, не зарегистрировано", — отмечается в отчете.

Самолет азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way разбился в Афганистане 18 мая 2016 года. ЧП произошло при вылете из аэропорта Двайер. Арендованный самолет управлялся интернациональным экипажем, в состав которого входили граждане Узбекистана, Украины и Азербайджана. При взлете, в процессе разбега, самолет выкатился за пределы ВПП и разрушился.

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, активно применялся в военных целях, чрезвычайных ситуациях для переброски военной техники и личного состава, также для пассажирских и грузовых перевозок.