Опрокинулся грузовой автомобиль, есть погибший и раненый

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

По информации, инцидент произошел в селе Гягиран Лянкяранского района. Так, житель села Захир Алиев опрокинул управляемый им автомобиль марки ГАЗ-66. В результате один из пассажиров Мустафа Ахундов скончался на месте, другой пассажир Гурбан Ахмедзаде доставлен в больницу.

По данному факту в Лянкяранском районном управлении полиции ведется расследование.