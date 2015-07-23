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    Опрокинулся грузовой автомобиль, есть погибший и раненый

    Инцидент произошел в селе Гягиран Лянкяранского района

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

    По информации, инцидент произошел в селе Гягиран Лянкяранского района. Так, житель села Захир Алиев опрокинул управляемый им автомобиль марки ГАЗ-66. В результате один из пассажиров Мустафа Ахундов скончался на месте, другой пассажир Гурбан Ахмедзаде доставлен в больницу.

    По данному факту в Лянкяранском районном управлении полиции ведется расследование. 

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