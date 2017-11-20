Определены арбитры на матч "Карабах" - "Челси"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Названы имена арбитров на матч "Карабаха" с английским "Челси" в рамках V тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, предстоящая 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе встреча поручена бригаде португальских арбитров.

Рефери матча будет Мануэль Де Соуза, ему будут помогать Альваро Месгуита и Рикардо Сантос.

Дополнительными помощниками главного арбитра станут Фабио Вериссимо и Луис Мигель Бранко Годиньо. Функцию четвертого судьи выполнит Нуно Переира.

Отметим, что матч начнется в 21:00.