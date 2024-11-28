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Оправдан предприниматель, к которому налоговый орган предъявил иск на сумму 1,5 млн манатов 

Оправдан предприниматель, к которому налоговый орган предъявил иск на сумму 1,5 млн манатов  Территориальным налоговым департаментом не было, управление было
Происшествия
28 ноября 2024 г. 09:58
Оправдан предприниматель, к которому налоговый орган предъявил иск на сумму 1,5 млн манатов 

Оправдан предприниматель Хидаятов Ягуб Рагуф оглу, против которого Территориальным налоговым Управлением №11 налогового органа Азербайджана был предъявлен гражданский иск на сумму 1 млн 515 тыс. 139 манатов.

Как сообщает Report, он оправдан и признан невиновным на процессе под председательством судьи Ализамина Абдуллаева в Гянджинском апелляционном суде.

В связи с этим, судебный приказ об ограничении на выезд в отношении Я.Хидаятова отменен, а гражданский иск, предъявленный ему налоговым органом, остался нерассмотренным

Налоговые органы обвиняли Я.Хидаятова в том, что он не подал декларацию в налоговый орган при осуществлении заготовок и экспорта плодоовощной продукции и уклонился от уплаты налога в госбюджет в размере 1 млн 515 тыс. 139 манатов. Бардинский районный суд в январе 2022 года признал его виновным в нарушении налогового законодательства. Однако, предприниматель не согласился с данным решением и опротестовал его. В итоге Верховный суд принял решение вернуть дело на рассмотрение апелляционного суда.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda barəsində bir milyon manatdan çox mülki iddia qaldırılan sahibkara bəraət verilib

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