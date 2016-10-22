Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ ООО 189 Taxi Xidməti подал в суд на Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло иск о ликвидации решения.

Бакинский административно-экономический суд №1 отклонил иск. Не согласившись с решением, ООО 189 Taxi Xidməti подало апелляционную жалобу. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

В качестве третьего лица выступает ООО Call Center.