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    ООО 189 Taxi Xidməti подал в суд на государственный комитет

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ ООО 189 Taxi Xidməti подал в суд на Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики.  

    Как сообщает Report, ООО выдвинуло иск о ликвидации решения. 

    Бакинский административно-экономический суд №1 отклонил иск. Не согласившись с решением, ООО 189 Taxi Xidməti подало апелляционную жалобу. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

    В качестве третьего лица выступает ООО Call Center.

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