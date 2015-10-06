​Омбудсмен встретилась с Рауфом Миркадировым и Арифом Юнусовым

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова без предварительного предупреждения посетила изолятор временного содержания и следственный изолятор министерства национальной безопасности (МНБ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена.

Цель визита заключалась в ознакомлении с условиями содержания, обращения и обеспечения прав заключенных.

Омбудсмен по отдельности встретилась с содержащимися в указанном исправительном учреждении Рауфом Миркадировым, Арифом Юнусовым и другими. Во время встреч от заключенных не поступило никаких жалоб касательно условий содержания, обращения, они выразили удовлетворенность качеством питания и уровнем медицинских услуг.

В заключение руководство исправительного учреждения получило необходимые рекомендации касательно усовершенствования условий содержания заключенных.