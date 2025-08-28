    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Омбудсмен: Состояние подвергшихся семейному насилию малолетних находится под контролем

    Происшествия
    • 28 августа, 2025
    • 18:11
    Омбудсмен: Состояние подвергшихся семейному насилию малолетних находится под контролем

    Защита прав малолетних, подвергшихся семейному насилию в Агдаме, находится в центре внимания Аппарата омбудсмена.

    Об этом Report сообщили в аппарате.

    По данным ведомства, состояние двух детей, которые были госпитализированы после избиения отцом, находится под контролем.

    В настоящее время ребенок 2023 года рождения находится под наблюдением врачей Агдамской центральной районной больницы. Другой ребенок, 2024 года рождения, перенес операцию в Республиканской нейрохирургической больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

    Аппарат омбудсмена направил запросы в МВД и Исполнительную власть Агдамского района. Ведомство подчеркивает, что защита прав детей, их безопасность и правовая оценка действий родителей остаются под особом контролем омбудсмена.   

    #омбудсмен   #дети   #семейное насилие  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ombudsman: Ağdamda işgəncəyə məruz qalmış azyaşlıların vəziyyəti nəzarətdə saxlanılır

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей