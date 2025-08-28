Омбудсмен: Состояние подвергшихся семейному насилию малолетних находится под контролем

Защита прав малолетних, подвергшихся семейному насилию в Агдаме, находится в центре внимания Аппарата омбудсмена.

Об этом Report сообщили в аппарате.

По данным ведомства, состояние двух детей, которые были госпитализированы после избиения отцом, находится под контролем.

В настоящее время ребенок 2023 года рождения находится под наблюдением врачей Агдамской центральной районной больницы. Другой ребенок, 2024 года рождения, перенес операцию в Республиканской нейрохирургической больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Аппарат омбудсмена направил запросы в МВД и Исполнительную власть Агдамского района. Ведомство подчеркивает, что защита прав детей, их безопасность и правовая оценка действий родителей остаются под особом контролем омбудсмена.