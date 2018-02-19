Оглашен приговор обвиняемому в мошенничестве "Заслуженному учителю"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Нурийи Агаевой 1955 г.р.

Как сообщает Report, на прошедшем под председательством судьи Фаика Ганиева процессе огласили приговор, согласно которому Н.Агаеву приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Н.Агаева совершила мошенничество в отношении 5 человек. Злоупотребив доверием граждан, она присвоила их деньги.

Н.Агаева взяла у потерпевшего Ровшана Гасанова 4 тыс. манатов, обещав устроить его сына в Азербайджанский государственный университет культуры и искусства. Несмотря на получение денег, Н.Агаева не выполнила данного обещания.

Кроме того, под тем же предлогом женщина взяла у Мансуры Алиевой 7 000 манатов, обещав устроить ее внука в университет, у Земфиры Имановой 30 000 манатов для зачисления ее сына в вуз, а у Магеррама Гулиева 3 000 манатов, обещав помочь с трудоустройством сына.

Н.Агаева взяла еще у одного гражданина 25 000 манатов, обещав устроить в вуз.

Потерпевший Р.Гасанов заявил на суде, что сначала отдал Н.Агаевой 3 000, а потом 1 000 манатов: "Затем она меня обманула".

Обвиняемая Н.Агаева призналась в получении денег. Она заявила, что женщина, которой она передала деньги, угрожала ей и не стала называть ее имя: "Она педагог, а ее супруг полицейский. Она сказала мне, что расправится со мной и моей семьей, если я назову ее имя. Поэтому и не хочу называть. Она также не возвращает денег".

Отметим, что Н.Агаева обвиняется по ст. 178.3.2 УК. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Н.Агаева является кандидатом филологических наук, "Заслуженным педагогом". Незадолго до ареста она уволилась из учебного заведения, где преподавала.