МВД: Директор школы покончил с собой после того, как ранил ножом двух человек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сделало официальное заявление в связи с поножовщиной и самоубийством директора школы в Лерикском районе.

Как сообщает Report, в заявлении министерства говорится, что 2 марта примерно в 05:00 житель села Вери Алиабад Лерикского района Адиль Рагимов (директор сельской средней школы), пришел в дом своего односельчанина Сеида Гурбанова, с которым у него был конфликт, и выстрелил один раз по его дому (С.Гурбанов не получил огнестрельное ранение), после чего нанес ножевые ранения ему и его жене Севде и скрылся с места преступления. Затем он отправился на сельское кладбище, где, выстрелив в себя из того же оружия, покончил с собой.

Сотрудники Лерикского районного отделения полиции изъяли одно охотничье ружье 16-го калибра, 1 гранату и один кухонный нож.

С.Гурбанов госпитализирован в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.