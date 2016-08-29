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    Один из задержанных по факту убийства родственника Айгюн Бяйляр - брат певицы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Расследования продолжаются

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Один из задержанных по подозрению в убийстве родственника (внука дяди) заслуженной артистки Айгюн Бяйляр Эльнура Гумметова является родственником певицы.  

    Как отмечается в информации, полученной Report из правоохранительных органов, задержанный Аббас Гумметов является братом Айгюн Бяйляр.

    Отметим, что убийство было совершено 3 года назад. 

    Как отмечается в распространенной министерством внутренних дел информации, в результате проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, было установлено, что он был убит в мае 2013 года и зарыт в поселке Гала Хазарского района земляками Фуадом Мамедзаде, Эльмиром Алхазовым, Аббасом Гумметовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром. 

    Была проведена эксгумация тела Э.Гумметова, а вышеуказанные лица задержаны. 

    Расследования продолжаются. 

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